Capitan Pellegrini, la “connessione” della Roma di Mou

Settimo gol in dieci partite stagionali: il numero 7 giallorosso festeggia con un gol il rinnovo del contratto

Ma non è abbastanza per evitare l’ira dello Special One. Come riporta il Corriere della Sera, il portoghese si è lamentato per il terreno di gioco: “Abbiamo giocato bene in quello che è il peggior campo della serie A“. La Roma ha faticato per una buona mezzora perché l’Empoli era stato ben messo in campo dall’ex Andreazzoli e perché Pinamonti era un motorino in costante movimento: ha messo alla frusta soprattutto Smalling, che non è più (o non è ancora) tornato quello della prima stagione. L’uscita per infortunio dell’attaccante ha ridotto quasi a zero la pericolosità dei toscani.