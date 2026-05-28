Fabio Capello fa il bilancio della stagione, tra chi ha stupito e chi ha invece deluso, come Max Allegri e il Milan. A prendere in qualche modo il suo posto in classifica è stata proprio la Roma di Gian Piero Gasperini: "È stato anche fortunato. Diciamo che pescare a gennaio un attaccante come Malen, che in 18 partite di campionato ti segna 14 gol aiuta e non poco, ti risolve molti problemi. Certo, sarebbe curioso capire chi l’ha voluto prendere uno così", ha detto al 'Corriere della Sera'. Capello poi spiega: "Lui (Gasperini, ndr) non va d’accordo con Massara, così come non andava d’accordo con Ranieri, con cui il club alla fine ha deciso di separarsi. Ma Malen è arrivato quando Claudio era ancora in società..."