Campo B rifatto, pronto per gli allenamenti

Trigoria si rifà il look. Il rifacimento del campo B del “Fulvio Bernardini” è quasi terminato e nei prossimi giorni la squadra giallorossa potrà allenarsi su un campo nuovo di zecca. Poi toccherà agli altri, con i lavori che dovrebbero essere ultimati entro la primavera, riporta il “Corriere della Sera”.

La richiesta era arrivata nei mesi scorsi direttamente dal tecnico giallorosso Paulo Fonseca e dai calciatori. Gianluca Petrachi se ne è fatto carico nei confronti della società. L’obiettivo, o almeno il tentativo, è quello di cercare di limitare gli infortuni muscolari. Non essendo stata individuata una causa certa, a Trigoria non hanno voluto lasciare niente di intentato e per questo hanno cominciato dai campi, ritenuti troppo duri e quindi a rischio per i muscoli dei calciatori, anche se il sopralluogo di alcuni mesi fa degli esperti del Real Madrid non aveva riscontrato anomalie.