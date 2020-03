Campionato da concludere, Lotito trova alleati importanti

È diventata quasi una battaglia ideologica: da una parte chi vuole provare a tutti i costi a concludere il campionato sul campo, Lotito e De Laurentiis in testa; dall’altra coloro i quali propendono per la sospensione definitiva del torneo, che hanno trovato un nuovo punto di riferimento in Marotta. Si discute in particolare sul comportamento che i club hanno avuto con gli stranieri. E un motivo di contrasto ulteriore riguarda ciò che dovranno fare questi ultimi quando rientreranno nel nostro Paese. Lotito – sottolinea ‘Il Corriere della Sera’ – sta trovando alleati importanti lungo la strada. La Uefa, ad esempio, ha intenzione di cercare in ogni modo di terminare la stagione giocando le partite che rimangono, a costo di arrivare a luglio inoltrato o anche ad agosto, e lo stesso vuole fare la Federcalcio.

In ballo, oltre all’eventuale scudetto e alle retrocessioni, ci sono anche i posti in Champions. Ora, tra le ipotesi che qualcuno porta avanti, ce n’è anche una che invece escluderebbe la Lazio, se venissero confermate nella prossima Champions le stesse squadre che hanno partecipato a quella attuale (quindi Juve, Napoli, Atalanta e Inter). Sarebbe differente se si decidesse di qualificare le migliori quattro squadre in base al ranking Uefa: allora i biancocelesti (al 36° posto assoluto) entrerebbero assieme alla Juventus (5ª), alla Roma (15ª) e al Napoli (16°). L’Inter, 51ª dietro l’Atalanta, resterebbe fuori.