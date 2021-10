Campagna abbonamenti, esaurita la Curva Sud

Ieri sera erano 18mila e 600 i tifosi giallorossi che hanno sottoscritto la tessera

Prosegue a buon ritmo la campagna abbonamenti della Roma, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Dopo il boom del primo giorno con oltre 12mila tessere vendute, ieri sera erano 18mila e 600 i tifosi giallorossi che hanno sottoscritto l’abbonamento. Scaduti ieri mattina alle 11 i termini per esercitare il diritto di prelazione, è iniziata la vendita libera. I circa 500 posti in curva Sud centrale e laterale che erano andati invenduti in prelazione sono stati polverizzati in poco meno di un’ora. Sold out, quindi, il settore più caldo del tifo romanista, che ora può contare su i 4.600 nuovi abbonati. L’obiettivo minimo è raggiungere quota 20 mila tessere, ma a Trigoria sperano in un risultato positivo domenica sera a Torino contro la Juventus, che sicuramente porterebbe entusiasmo e darebbe una spinta notevole agli indecisi.