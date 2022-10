Camara, quarta da titolare. Convocato anche Matic

C’è anche Nemanja Matic tra i calciatori che ieri pomeriggio sono partiti dall’aeroporto di Fiumicino in direzione Verona , scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il centrocampista serbo è rimasto in dubbio fino alla fine a causa di un affaticamento muscolare al flessore, ma ieri si è allenato in gruppo e Mourinho ha deciso di portarlo a Verona. Matic ovviamente partirà dalla panchina, e al suo posto giocherà ancora una volta Mady Camara.

Per il centrocampista guineano, sarà la quarta gara consecutiva da titolare. Stasera toccherà di nuovo a lui al fianco di Cristante, altro fedelissimo dello Special One e sempre presente nelle 16 partite disputate finora dalla Roma. In avanti Zaniolo e Pellegrini agiranno alle spalle di uno tra Abraham e Belotti, con l’inglese favorito dopo la rete realizzata in Europa League ad Helsinki.