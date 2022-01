Calafiori fa le visite con il Genoa, Villar saluta tutti su Instagram

Ecco le prime cessioni dei calciatori in esubero o poco utilizzati da Mourinho

Chiusi in tempi relativamente brevi gli acquisti in prestito di Maitland–Niles e Sergio Oliveira, inizia la fase due del mercato di riparazione giallorosso, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Il g.m. Tiago Pinto si concentrerà ora sulle cessioni dei calciatori in esubero o poco utilizzati da Mourinho. Il primo a fare le valigie è Riccardo Calafiori, che oggi sosterrà le visite mediche con il Genoa dove si trasferirà in prestito fino alla fine della stagione. A breve si definirà anche la cessione di Gonzalo Villar, che tornerà in Spagna: il centrocampista si trasferirà al Getafe anche lui in prestito secco. Un ulteriore indizio è arrivato dallo stesso Villar con una storia pubblicata, e poi subito rimossa, su Instagram: una foto di Roma con la didascalia “One last time. Ciao Roma“, che non lascia spazio a troppe interpretazioni. Finirà al Getafe anche l’altro spagnolo Borja Mayoral: l’addio dell’attaccante sarà però definitivo perché è alla Roma in prestito dal Real Madrid. Prima di trasferirsi al Getafe, quindi, dovrà fare ritorno a Madrid. Il Valencia segue Diawara, impegnato in Coppa d’Africa, c’è sempre l’ipotesi rescissione per i due fuori rosa Federico Fazio e Davide Santon mentre Reynolds andrà all’Anderlecht.