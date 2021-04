Calafiori, cavalcata e poi ko: “Ma non è niente di grave”

È stato splendido protagonista della serata romanista, Riccardo Calafiori, ma la sua partita si è conclusa con un problema muscolare che lo ha costretto ad uscire a pochi minuti dalla fine, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

È stato l’autore della cavalcata sulla sinistra che ha portato al gol di Dzeko, ma la sua gioia è durata poco. Nelle prossime ore sarà sottoposto agli esami di rito, che serviranno per valutare l’entità del problema alla coscia destra.

Non ci sarà domenica pomeriggio (ore 18), a Torino contro la formazione granata. “È il solito fastidio, che non mi permette di essere al meglio, ma non è niente di grave – ha spiegato Calafiori -. Sicuramente non è una lesione. Il futuro? Adesso penso solo ad andare avanti in Europa League“.