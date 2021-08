Brivido Vlahovic per Mourinho: “E miglioriamo i campi”

All'Olimpico sono previsti 28mila spettatori, il massimo possibile in tempi di lotta al Covid

Roma-Fiorentina è una finestra aperta sul futuro, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera, con tante domande a cui rispondere. Mourinho ripete da settimane lo stesso concetto: “Altrove mi era stato chiesto di vincere subito, qui di costruire e per questo serve tempo". Commisso, invece, è alle prese con la telenovela Vlahovic. Il presidente ha offerto un rinnovo da quasi 5 milioni netti a stagione, ma il futuro dell’attaccante è ancora incerto. L’Atletico Madrid ha bussato alla porta, il Manchester City aspetta di vedere come andrà a finire per Kane. A fronte di una super offerta quella di stasera potrebbe essere l’ultima di Vlahovic in Serie A. La certezza è che contro la Roma ci sarà e sarà il nemico numero uno per il pubblico giallorosso. C’è anche Tammy Abraham che andrà in panchina. Sono previsti 28mila spettatori, il massimo possibile in tempi di lotta al Covid. Sarà un bell’esame per l’intera organizzazione dell’impianto. Esame che non ha superato il prato dell’Olimpico dopo Roma-Raja Casablanca.