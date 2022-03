Bove in ascesa: prima chiamata con la nazionale Under 21

Il Ct Nicolato ha chiamato il giovane centrocampista giallorosso per la doppia sfida per le qualificazioni agli Europei

Momento decisamente positivo per Edoardo Bove. Dopo le soddisfazioni in maglia giallorossa, infatti, per il centrocampista è arrivata la prima convocazione con la nazionale Under 21, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Il c.t. Nicolato lo ha chiamato per la doppia sfida per le qualificazioni agli Europei di venerdì prossimo a Podgorica contro il Montenegro e di martedì 29 a Trieste contro la Bosnia. Christian Volpato invece è stato convocato con l’Under 20.