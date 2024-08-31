"Dispiace per come è andata perché io e i tifosi della Roma meritavamo un finale differente". Era amareggiato, Edoardo Bove, prima di prendere il treno che nella serata di ieri lo ha portato a Firenze, alla corte di Palladino, scrive Il Corriere della Sera. Il centrocampista ha rifiutato nelle ultime ore il Nottingham Forest e l'Eintracht Francoforte, ma dopo l'arrivo di Koné ha capito che in giallorosso per lui non ci sarebbe stato più spazio e così ha accettato il club viola. "Sono molto fiducioso per questa avventura, ringrazio i tifosi della Roma che mi hanno sempre dimostrato grande affetto". Bove si trasferisce in prestito oneroso (1,5 milioni di euro) che diventa obbligo: al raggiungimento del 60% delle presenze la Roma incasserà 10,5 milioni.