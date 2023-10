Bove a rischio, Mou deve recuperare Smalling

Alla lista degli infortunati giallorossi si è iscritto anche Edoardo Bove, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il centrocampista ha raggiunto il ritiro dell'Under 21 - che martedì 17 affronterà la Norvegia a Bolzano - nonostante un problema alla caviglia destra per uno scontro di gioco in Cagliari-Roma. Un trauma contusivo che non dovrebbe avere conseguenze pesanti. Bove è rimasto in ritiro con gli azzurrini e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno: se nelle prossime ore ci si renderà conto che non potrà scendere in campo contro la Norvegia, sarà rimandato a Trigoria per provare il recupero per RomaMonza, il 22 ottobre all’Olimpico. Quel giorno Maurinho rischia di avere gli uomini contati a centrocampo o in difesa, in modo da poter riportare Cristante nella sua posizione naturale. Al momento sono sicuramente out Pellegrini e Dybala, mentre sono in via di guarigione Smalling e Diego Llorente. Per quanto riguarda Renato Sanches, lo staff medico giallorosso sta studiando un piano di recupero personalizzato, senza affrettare i tempi e cercando di limitare le possibilità di ricaduta.