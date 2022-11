Boniek: “Sarà decisivo un difensore, scommetto su Ibanez ma occhio anche a Zalewski”

Zbigniew Boniek , ex calciatore giallorosso, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. L'argomento principale è ovviamente il derby tra Roma e Lazio , in programma oggi alle ore 18. Queste sono le sue dichiarazioni.

Come giudica il momento della Roma? "Può puntare ad andare avanti il più possibile in Europa League, vincere la Coppa Italia e finire il campionato tra le prime quattro. Aspettiamo il risultato del sorteggio europeo, da quello dipende tantissimo".

Lei ha sempre avuto un occhio di riguardo per Zalewski..."Spero che continui a progredire, per crescere e diventare fortissimo. Deve ancora lavorare un po’. Vorrei vederlo presto come un protagonista assoluto. Prima o poi arriverà anche il gol".