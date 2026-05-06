Panta rei, tutto scorre. Dopo la Fiorentina Gasperini ha difeso la squadra: "Mi dà fastidio che alcuni pensino che questo sia un gruppo da 5°-6° posto e oltre non possa andare. Se avessero avuto dei rinforzi in più magari avrebbero raggiunto traguardi più alti".Il discorso riguarda il mercato: proprio ieri il ds in carica, Massara, era segnalato all'estero per lavorare sulle cessioni, scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Ma il tema caldo è soprattutto quello dei rinnovi, intorno al quale la proprietà aveva fatto filtrare idee opposte solo un mese fa. Gasperini oggi chiede i rinnovi di tutti i giocatori in scadenza. Sì, tutti. Anche quello di El Shaarawy, con il quale avrebbe avuto in tal senso un colloquio la scorsa settimana.
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Blitz di Massara all’estero per le cessioni. El Shaarawy può restare
Gasp vorrebbe i rinnovi di tutti i giocatori in scadenza
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