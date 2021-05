Blitz del padre di Scamacca, paura all’”academy” giallorossa

Il 45enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato

Si è presentato alle sette di sera fuori dal cancello, con il cane lupo al guinzaglio, ha tirato fuori dall’auto una mazza da baseball e ha cominciato a sferrare colpi sulla sbarra d’ingresso. Quindi si è diretto con passo spedito verso il gabbiotto della vigilanza e lì ha proseguito nella sua opera di personale demolizione del centro sportivo “Fulvio Bernardini”, il quartiere generale della Roma in via di Trigoria. Non è ancora chiaro, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera cosa abbia scatenato i 15 minuti di follia di Emiliano Scamacca, padre di Gianluca, 22enne centravanti del Genoa, con un passato nelle giovanili giallorosse dalle quali è andato via nel 2015, pagato a suon di euro dal Psv Eindhoven per giocare nel campionato olandese. “Sono scosso, ma con mio padre ho rapporti saltuari e senza collegamenti con la mia carriera”, ha detto ieri il giovane intervistato da Gazzetta.it. Il padre, bloccato dagli agenti di quattro volanti della polizia fatte intervenire anche da alcune mamme che assistevano agli allenamenti dei figli, è stato disarmato e condotto negli uffici del commissariato Spinaceto dove il 45enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato.