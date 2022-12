Bereszynski vuole Mou. Ma Pinto è sulle tracce di altri tre terzini destri

Il polacco si è detto disponibile al trasferimento, ma prima c'è da chiudere il caso Karsdorp. Intanto il gm ha preso informazioni su altri tre giocatori che militano in Spagna

Sulla lista di nomi seguiti dalla Roma per sostituire Karsdorp c’è anche Bereszynski. La conferma arriva direttamente da uno dei procuratori, Błazej Telichowski:"Le partite della Polonia al Mondiale sono seguite da grandi club come la Roma e penso che Bereszynski sia su qualche taccuino". Da parte del giocatore - sottolinea Emanuele Zotti su 'Il Corriere della Sera' - c’è piena disponibilità a trasferirsi alla corte di Mourinho subito dopo il Mondiale, ma attualmente è soltanto una delle possibilità per gennaio. Oltre al polacco, Pinto ha preso informazioni su Bellerin del Barcellona, Odriozola del Real Madrid e Iván Fresneda, classe 2004 del Valladolid. Ma prima di iniziare la ricerca di un nuovo laterale, il gm deve provare a chiudere il caso Karsdorp.