Belotti smarrito, ma pronto alla sfida con il suo passato

Per Belotti quella col Torino non sarà una gara qualsiasi, scrive Emanuele Zotti su Il Corriere della Sera. Pensieri, ricordi e forse un pizzico di nostalgia attraverseranno la mente del Gallo. Per ora la sua stagione con la Roma stenta a decollare, ma l’attaccante è certo di aver fatto la scelta giusta accettando la corte di Mourinho.

In tre mesi ha totalizzaro 16 apparizioni totali senza riuscire quasi mai a lasciare il segno. In Serie A non ha ancora segnato, mentre in Europa League sono due i gol fatti. Nonstante un inizio non semplice non si è mai risparmiato, mostrando dedizione alla causa e una voglia di migliorare che hanno colpito molto positivamente il tecnico.