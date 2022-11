Belotti si prende il rigore ma non riesce a fare gol contro il suo passato

In pieno recupero, Andrea Belotti si | presenta a 11 metri da Milinkovic. Rigore. Sotto la Sud, la Roma cerca di evitare la terza sconfitta casalinga consecutiva. Lo spicchio granata è dall'altra parte del campo, in zona Nord. Sorpreso e forse amareggiato per la "cattiveria" con cui l’ex capitano si è preso il pallone. Zero sentimenti: è questa la sensazione. Ma è un attimo: bomba di destro a incrociare, palla che tocca il palo e va fuori. Esplode il popolo granata, esultano pure gli ex compagni del Gallo, qualcuno forse ne cerca lo sguardo. Poi arriva comunque l’1-1 in extremis di Matic: un brodino.