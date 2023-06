Belotti rinnova fino al 2025: “Roma, grazie per la fiducia”

È stata una stagione quantomeno strana, quella di Andrea Belotti, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Arrivato nelle ultime ore dello scorso calciomercato, a parametro zero e con un bagaglio di gol (106) segnati in serie A che dovevano essere un valore aggiunto, ha chiuso il campionato con zero gol all’attivo. Nonostante questo, quando è stato in campo ha sempre ricevuto gli applausi dei tifosi all’Olimpico. Per radiomercato la sua permanenza alla Roma non è certa – piace alla Fiorentina ma anche all’Atalanta e al Bologna – ma ieri la società ha annunciato il suo rinnovo fino al 2025.