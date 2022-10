Belotti: “Prova che dà fiducia. Io e Abraham male nel primo tempo”

"Credo che Belotti possa farci vedere il motivo per cui lo abbiamo preso". Era stato un buon profeta, nel pre-partita, il general manager giallorosso Tiago Pinto scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Sul campo è arrivata la risposta del Gallo , autore del gol del pareggio, il secondo in questa stagione dopo quello segnato, sempre in Europa League, contro l’Hjk Helsinki . L’ex centravanti del Torino aveva segnato anche un altro gol, nel finale del primo tempo, annullato per un fuorigioco millimetrico, così come di pochissimo era regolare la sua posizione sul passaggio di Camara che ha portato al pari. "Sapevo – le parole di Belotti – che ci sarebbe voluto un po’ di tempo. Ho cercato di fare qualcosa in più che mi permettesse di trovare la condizione, ora mi sento bene i risultati arriveranno".

La coppia con Abraham ha funzionato, almeno per una parte della gara. "Soprattutto nella ripresa siamo andati bene, nel primo tempo non è stata una prestazione bellissima da parte di entrambi, potevamo fare meglio. Poi siamo entrati con un piglio diverso e siamo riusciti a mettere in difficoltà il Betis, abbiamo creato diverse occasioni per fare e per fortuna sono riuscito a segnare. C’è sempre bisogno di lavorare perché quando il mister ci mette in coppia noi dobbiamo essere pronti a fare quello che ci dice". Il pareggio serve alla Roma per rimanere in corsa per la qualificazione: "Questa prestazione ci dà tanta fiducia".