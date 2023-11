Belotti duro: “Atteggiamento sbagliato”

L'attaccante: "Non stato un problema fisico ma di approccio"

"Non è stato un problema fisico, ma di atteggiamento". Analisi dura, a fine partita, quella di Relotti . Il Gallo, come riporta Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, ha parlato prima che Mourinho ordinasse il silenzio stampa alla squadra. "Siamo mancati sotto tanti punti di vista e si è visto, purtroppo abbiamo perso il primo posto nel girone". §

Lo Slavia sembrava correre di più rispetto alla Roma. "Fisicamente stavamo bene, è mancato l'atteggiamento generale. Nel primo tempo abbiamo creato poco, le seconde palle le prendevano sempre loro, arrivavano prima su tutti i palloni e quando succede si fa molta fatica". Dopadomani c’è il derby . "F dobbiamo arrivarci concentrati, dobbiamo scendere in campo per vincere tutte le partite e interpretaric con la giusta attenzione e concentrazione. Contro lo Slavia purtroppo è andata male ma dobbiamo dimenticare e pensare al derby, che è importantissimo".

