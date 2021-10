Barca-Real 5-0 era stato il ko più pesante di Mourinho

Sono diventati sei gli allenatori che in carriera hanno travolto le squadre dello Special One

Guardiola, Conte, Klopp, Benitez, Ferguson, Knutsen. Sono gli allenatori che hanno rifilato sonore batoste alle squadre di Mourinho, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera, ma il 53enne norvegese li ha battuti tutti, giovedì sera, vincendo 6-1 col suo Bodo Glimt. Il record negativo di Mou era un Barcellona-Real Madrid 5-0 del 2010, mentre nel 2016 Chelsea-Manchester United era finita 4-0: curiosamente con Pedro protagonista, e in gol, con entrambe le avversarie di quei 2 incontri record. Tre volte Mourinho ha perso 4-1: Borussia Dortmund-Real (2013), Liverpool-Chelsea e Chelsea ManU (2007) e così è finita la lista dei 5 super allenatori che l’avevano travolto. Per non parlare dei giocatori: da Messi a Lewandoswsi, che segnò quei 4 gol del Borussia, c’è l’imbarazzo della scelta. Altro che Solbakken e Botheim, con tutto il rispetto per i due giovanotti (23 e 21 anni) che hanno firmato 4 dei 6 gol del Bodo.