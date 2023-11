Azmoun ha ritrovato la strada del gol

"Se Azmoun tornerà quello dello Zenit potrà esserci utile. D'altronde, se non avesse avuto qualche problema a Leverkusen, oggi non sarebbe qui". Josè Mourinho lo aveva detto nel giorno dell'annuncio dell'arrivo dell’iraniano nella Capitale, quando la piazza era arrabbiata per il mancato acquisto di un centravanti (dopo poche ore sarebbe sbarcato Lukaku ma nessuno lo sapeva), che Sardar Azmoun sarebbe stato utile alla Roma, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.