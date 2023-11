Azmoun e Lukaku, in 137 secondi la Roma ribalta il suo destino

Ci vorranno mesi — 0 forse basterà una settimana, visto che domenica prossima c'è il derby — per capire il peso specifico dei 137 secondi in cui la Roma è passata dallo 0-1 al 2-1 contro il Lecce, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Il 90' era appena passato e i salentini, sostenuti da un portiere miracoloso ma anche dal coraggio di rispondere colpo su colpo nel secondo tempo, si erano divorati il 2-0 con Strefezza. Ma questo è il calcio, incrocio di storie come nessun altro sport al mondo.