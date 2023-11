Azmoun brilla, Mancini in Nazionale

L'infortunio di Bastoni, rimandato ieri a casa, ha riaperto le porte della nazionale per Gianluca Mancini, convocato al posto dell'interista. Tra i romanisti rimasti a lavorare a Trigoria, sono scesi regolarmente in campo Pellegrini, Renato Sanches e Karsdorp, che ironicamente ha chiesto alla società («Io non c'ero?») perché non fosse stato inserito nelle foto pubblicate sui social.