Atalanta, primo incrocio pericoloso per la Roma

Per i giallorossi di Mourinho quattro partite, compresa quella di stasera contro a Bergamo, per restare in zona Champions

La doppia vittoria di Inter e Milan mette la Roma nella condizione di dover fare risultato questa sera (ore 20.45) a Bergamo contro l'Atalanta per difendere il quarto posto, che significa qualificazione alla prossima Champions League e tanti soldi nelle casse per aiutare il bilancio, come riporta Il Corriere della Sera. Nel caso specifico dei giallorossi, anche una possibilità maggiore di trattenere i "pezzi grossi" José Mourinho e Paulo Dybala, e magari di convincerne altri a raggiungerli. Sabato prossimo all'Olimpico arriverà il Milan (con la Lazio impegnata il giorno dopo in trasferta con l'Inter), mentre il 6 maggio la Roma ad andare a San Siro per affrontare l'Inter (e Lazio ospiterà i rossoneri di Pioli). In mezzo, un'altra trasferta lombarda per i giallorossi, che affronteranno il Monza dei miracoli. Quattro partite, compresa quella di stasera contro l'Atalanta che pure mantiene qualche speranza di rientrare nel giro.