Assemblea degli azionisti, il “rosso” è di 126 milioni

L’assemblea dei soci della Roma, svoltasi ieri pomeriggio, ha confermato un risultato economico civilistico relativo ai primi nove mesi dell’esercizio 2019-20 negativo per 126,4 milioni di euro. Un dato che era stato ampiamente annunciato nelle scorse settimane. Dall’assemblea è emersa anche la conferma di Guido Fienga nel ruolo di amministratore delegato della società, oltre alla certezza, come scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”, che servirà l’intervento di Pallotta per ripristinare la riserva legale che era stata esaurita. Il presidente giallorosso dovrà completare una ricapitalizzazione da 150 milioni di euro: di questi, solo 90 ne sono stati già versati. Entro il 31 dicembre, il presidente dovrà versare altri 42 milioni di euro. Il resto sarà a carico dei piccoli azionisti.