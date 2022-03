Aspettando Spinazzola fascia sinistra senza padrone

L’uruguaiano Vina, arrivato la scorsa estate per sostituire l’azzurro, non ha (quasi) mai convinto

Aspettando Leonardo Spinazzola – il mese di marzo dovrebbe essere quello giusto per il suo graduale ritorno in gruppo – Mourinho non è ancora riuscito a trovare un padrone per la fascia sinistra della Roma, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. L’uruguaiano Vina, arrivato la scorsa estate per sostituire l’azzurro, non ha (quasi) mai convinto. Il passaggio dalla difesa a quattro a quella a tre, poi, ha mischiato ulteriormente le carte in tavola, riscrivendo le gerarchie di inizio stagione. Partito Calafiori nel mercato di gennaio, ad oggi sono quattro i calciatori, tutti con caratteristiche tecniche differenti, in lizza per il ruolo di esterno titolare a sinistra: oltre a Vina, infatti, in quella posizione Mourinho ha utilizzato anche El Shaarawy, Maitland-Niles e, nell’ultima gara contro lo Spezia, il giovane Zalewski.