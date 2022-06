Aquilani, Florenzi e Pellegrini: tutti i “regali” di Alberto De Rossi

Tanti i talenti che si sono poi espressi in prima squadra

Martedì Alberto De Rossi ha allenato la Roma Primavera per l'ultima volta, ma il nuovo Responsabile sviluppo e formazione allenatori squadre nazionali ha lasciato una grande eredità, come riporta il Corriere della Sera.

Volendo scegliere un undici dei migliori talenti da lui lanciati non ci sarebbero dubbi: Curci in porta, Florenzi o Rosi a destra, Capradossi e Romagnoli centrali con Marchizza alternativa, Pellegrini o Calafiori a sinistra.

Davanti, in un ipotetico 4-3-3, a destra ci sono Politano, Ricci o Cerci, a sinistra Zalewski con Caprari come vice di lusso. In attacco Corvia, Okaka e Pettinari, senza dimenticare Sadiq.