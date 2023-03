Aprile vietato dormire: il futuro In sette partite

Aprile dolce dormire? Macche é: aprile vietato dormire, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera. Quasi impossibile farlo, a guardar bene, almeno per la Roma. Che, a partire da domenica prossima fino a sabato 29, sarà impegnata 7 volte tra campionato e coppa. Tra una settimana esatta, con la gara contro la Sampdoria all'Olimpico, scatterà il mese della verità al termine del quale sarà tutto (o quasi) più chiaro. Sarà un mese da affrontare con tante gambe ma soprattutto con tanta testa. Vietato fare passi falsi anche in Italia, non soltanto in Europa, per continuare a pensare in grande.