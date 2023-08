Aouar titolare, Paredes parte dalla panchina

"Paredes e Renato Sanches non sono pronti per giocare dall’inizio ma possono dare una mano. Di Llorente e N’Dicka sono contento, il primo è già stato utile l’anno scorso, il secondo deve imparare a giocare con noi". L’indicazione di José Mourinho sulla formazione, che alle 18.30 sfiderà la Salernitana, è: fiducia alla vecchia Roma. Come scrive 'Il Corriere della Sera', senza gli squalificati Pellegrini e Dybala, spazio in difesa a Llorente al fianco di Smalling e Mancini mentre in mezzo al campo toccherà a Cristante, Bove e Aouar unico volto nuovo insieme a Kristensen, che giocherà a destra. A sinistra l’unico vero ballottaggio, con Spinazzola favorito su Zalewski. Davanti ci sono poche soluzioni oltre alla coppia Belotti-ElShaarawy, con Solbakken primo cambio. In panchina ci sarà Bruno Conti.