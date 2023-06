Aouar: “Roma scelta ideale. Qui diventerò grande”

La notizia era nell'aria da settimane, ma da ieri è ufficiale: Aouar è un nuovo calciatore della Roma. Il centrocampista franco-algerino, nei giorni scorsi era nella capitale per le ultime formalità e firmare. Ieri ha rilasciato, in un ottimo italiano, la sua prima intervista in giallorosso, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il corteggiamento è partito parecchio tempo fa: "Ho parlato con il club un anno fa, la dirigenza ha sempre mostrato un grande interesse per me, perciò la decisione è stata molto facile». Venerdì 30 compirà 25 anni ed è pronto per il salto di qualità: "Sono un giocatore tecnico e posso essere utilizzato in diverse posizioni. In più ho accumulato esperienza nelle varie competizioni europee. Il calcio italiano è molto tecnico, ma anche intenso e la Serie A è un campionato equilibrato. Io mi sento pronto". A Trigoria lavorerà con Mourinho: "Ha una grande storia. Vince sempre e la sua mentalità mi piace. In questo periodo ho guardato molte partite della Roma. In Europa League ha fatto una grande stagione. Voglio diventare un grande giocatore e vincere per i tifosi: non vedo l'ora di giocare all'Olimpico perché so che i tifosi della Roma sono unici. Spero di renderli orgogliosi". Per un centrocampista che è arrivato, uno che difficilmente rimarrà: «Non ho parlato con la Roma del mio futuro. Nè col Ps, questa incertezza è fastidiosa". Dichiara Wijnaldum. Per quanto riguarda il centravanti, continuano i contatti col West Hai per Scamacca.