Aouar, attesa per i controlli medici. Undici giallorossi con le nazionali

Mourinho ha concesso tre giorni di riposo alla squadra che riprenderà a lavorare martedì

Redazione

Saranno effettuati nelle prossime ore gli esami strumentali per verificare la gravità dell’infortunio di Houssem Aouar, uscito col Milan per un fastidio al flessore della coscia sinistra, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Solo dopo i risultati si prenderà una decisione riguardo alla sua convocazione con la nazionale algerina. Non è stato chiamato, invece, Paulo Dybala che rimarrà a Trigoria – Mourinho ha concesso tre giorni di riposo alla squadra che riprenderà a lavorare martedì– per recuperare dal problema accusato contro il Verona.

Non ci saranno, invece, gli azzurri Pellegrini, Mancini, Cristante e Spinazzola, oltre a Bove, chiamato in Under 21. Per l’Argentina partirà Paredes mentre Lukaku sarà impegnato con la nazionale del Belgio. Non saranno a disposizione di Mourinho nemmeno Rui Patricio, che risponderà alla chiamata del Portogallo, Ndicka (Costa d’Avorio), Celik (Turchia) e Zalewski (Polonia): in totale, escluso Aouar, saranno 11 i romanisti impegnati in nazionale.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.