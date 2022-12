Anno nuovo, Roma vecchia: Mourinho punta sul pokerissimo

Fra un mese oggi la serie A riprenderà il suo cammino e la squadra di José Mourinho , mercoledì 4 gennaio , ore 16.30, sarà impegnata all’Olimpico contro il Bologna. Considerato che il calciomercato comincerà il 2 , è facile ipotizzare che il tecnico portoghese per quella gara avrà a disposizione come innesti inediti soltanto il norvegese Ola Solbakken. Ecco perché, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera, sarà fondamentale ritrovare al meglio coloro che fanno già parte del gruppo di Mou e che, prima della sosta, hanno originato preoccupanti punti interrogativi.

Cinque nomi su tutti. A cominciare da Tammy Abraham , vittima/protagonista di una crisi che sembra non finire mai. Pochi gol, poche prestazioni sufficienti. Oppure Andrea Belotti , che ha deluso più dell’inglese. Zero gol in campionato: basta come dato negativo? Tipo Lorenzo Pellegrini , lontanissimo dal rendimento della passata stagione, complice una serie infinita di piccoli infortuni.

Leonardo Spinazzola doveva essere l’uomo in più di Mou: finora se non è stato l’uomo in meno poco c’è mancato. E, ovviamente, Paulo Dybala. La Roma ha necessità assoluta del suo calcio. E del suo buono stato fisico. Mou non può farne a meno, perché avere o non avere uno come Dybala nel campionato italiano fa tutta la differenza del mondo.