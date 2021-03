Ancora a parte Smalling: Napoli lontano

Chris Smalling ieri ha lavorato ancora a parte, mentre i suoi compagni, di ritorno da Kiev, hanno fatto una seduta di scarico. Per vedere il difensore in campo contro il Napoli, sarà decisivo l’ultimo provino che sosterrà oggi, ma le possibilità di un recupero sono ridotte al minimo, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Smalling non ha partecipato alla trasferta in Ucraina per i postumi di un risentimento muscolare e qualche giorno fa aveva confessato ad un tifoso che ci sarebbe stato nella sfida contro la formazione di Gattuso. Il rischio di una ricaduta e di uno stop ancora più lungo, però, difficilmente spingeranno Paulo Fonseca a forzare il suo recupero. Se non ce la farà, al suo posto può considerarsi un titolare aggiunto Bryan Cristante. Vicino a lui ci saranno Mancini e uno tra Ibanez e Kumbulla. In avanti dovrebbe cambiare tutto il tridente: fuori Mayoral, autore di una doppietta, Carles Perez e Pedro, dentro Dzeko, Pellegrini e El Shaarawy.