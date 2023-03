Anche la Roma alza il muro: Rui Patricio cerca il 16° clean sheet

Quello contro la Real Sociedad è stato il quindicesimo clean sheet in stagione per Rui Patricio su 37 partite giocate (contro il Ludogorets, al debutto in Europa, in porta andò Svilar, che prese 2 gol), scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Nelle 14 occasioni precedenti la Roma aveva sempre vinto la partita, giovedì scorso ha ottenuto il primo 0-0 della stagione che però le ha consentito di qualificarsi ai quarti di Europa League. Secondo Mourinho, insomma, la strada verso la vittoria passa per una difesa solida più che per un attacco prolifico: con 25 gol subiti quella giallorossa è la quarta difesa del campionato dietro al Napoli (16), alla Lazio (19) e alla Juve (22), e solo 2 volte in serie A ha subìto più di 2 reti, ossia 4 contro l'Udinese e 4 con il Sassuolo.