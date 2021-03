Anche Karsdorp è vicino al rinnovo

In casa giallorosso si è aperta la stagione dei rinnovi. Dopo quello di Roger Ibanez fino al 2025, il prossimo a prolungare dovrebbe essere Rick Karsdorp, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. L’attuale contratto dell’olandese scade nel 2022: il general manager Tiago Pinto ha però trovato con il calciatore un accordo per un prolungamento fino al 2025 che sarà ufficializzato la prossima settimana.

Un rinnovo che Karsdorp si è conquistato sul campo, convincendo tutti con una stagione al di sopra delle aspettative, la prima da quando veste la maglia romanista. Il nuovo accordo non prevede nessuna clausola rescissoria, che invece è stata inserita (80 milioni) per Ibanez. Dopo toccherà agli altri calciatori in sospeso: la questione più urgente riguarda il neo capitano Lorenzo Pellegrini, anche lui in scadenza nel 2022 e con una clausola da 30 milioni; poi sarà la volta di Villar, in attesa di adeguamento di stipendio e di un prolungamento, e infine sarà blindato Nicolò Zaniolo.