Se dal punto di vista medico le cose non vanno troppo bene a Trigoria, si può dire altrettanto per un altro romanista che in questa stagione si trova all’estero, cioè Ante Coric. Il centrocampista, in prestito all’Olimpia Lubiana (5 presenze, prima al VVV Venlo soltanto una), ha riportato un grave infortunio al ginocchio destro: per lui, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”, stagione finita.