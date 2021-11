Anche giovedì con il Bodo non ci sarà turnover

In Conference League giocheranno i "soliti undici" per cancellare la vergognosa sconfitta per 6-1 rimediata in Norvegia

Lo aveva annunciato, José Mourinho, che contro il Milan giocato i “soliti undici”, ma non tutti gli avevano creduto, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Invece lo Special One ha deciso di andare avanti con gli stessi uomini. I titolari di ieri saranno chiamati ad una settimana impegnativa: giovedì sera all’Olimpico ci sarà anche la Conference League, e anche in questo caso il tecnico portoghese ha annunciato che giocherà la formazione titolare: contro il Bodo Glimt, infatti, c’è da cancellare la vergognosa sconfitta per 6-1 rimediata in Norvegia e per questo non verrà effettuato turnover, se non per un paio di elementi.