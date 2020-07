Anche Dzeko si sblocca, la Roma continua la corsa

Edin Dzeko non segnava da cinque partite – dalla doppietta alla Sampdoria del 24 giugno -, e per uno come lui è un tempo piuttosto lungo. Il centravanti bosniaco si è sbloccato ieri sera, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, realizzando con un colpo di testa nel finale del primo tempo il momentaneo 2-0 dopo la rete iniziale di Veretout, e regalando alla Roma la terza vittoria consecutiva e il quinto posto in solitaria, a più quattro sul Napoli e il Milan.

Con la rete di ieri sera, la diciottesima in stagione (15 in campionato e 3 in Europa League), è arrivato a quota 105 in maglia giallorossa: ora è al quinto posto nella classifica dei marcatori romanisti di tutti i tempi – a meno uno da Volk e a meno 5 dal terzo gradino del podio di Amadei, con Pruzzo (138) e Totti (307) saldi ai primi due posti – ed è diventato il calciatore straniero con più gol nella storia della società giallorossa.

Uniche note stonate della sua serata: un paio di gol sbagliati e l’esultanza rabbiosa dopo quello fatto, segnale di un nervosismo forse legato alle voci di mercato di questi giorni.