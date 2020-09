Amra Dzeko vede la gara e posta: “Daje!”

Amra Dzeko, moglie di Edin, ha visto la partita di Verona in televisione, tenendo accanto a sé la culla della piccolissima Dalia, la figlia nata sabato 12 settembre. Ha postato sul suo profilo Instagram una “story”, completata da un incoraggiamento da tifosa: “Daje Roma!“. Come scrive il “Corriere della Sera”, per i più ottimisti è un segnale che Edin vuole restare e che Amra sarà un’alleata anche questa volta. Per i pessimisti è un modo per difendere Edin: è stato scaricato e per questo andrà alla Juventus, ma il nostro cuore batte sempre per la Roma. Sia come sia, Amra è diventata più romana dei romani.