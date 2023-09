Altro che catenaccio: la Roma di Mou non sa più difendere

Fragile il reparto che solitamente è il punto di forza delle squadre di Mourinho

Redazione

Per un Lukaku che illumina l'attacco ci sono una serie di errori che oscurano la difesa. La Roma si scopre fragile dietro, nel reparto che solitamente è il punto di forza delle squadre di Mourinho, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, e che anche a Torino ha tradito sul più bello. Lo dicono gli errori individuali, lo confermano i numeri di questo inizio stagione. Senza Matic e Ibanez, lo Special One fatica a ritrovare la solidità dei due anni passati. Sono 7 infatti le reti subite in queste prime cinque partite di campionato, 8 se si considera il gol incassato in Moldavia. Troppe per una squadra che punta alla Champions. Nella passata stagione erano state 5, quattro delle quali però subite in un solo match: la trasferta di Udine. Quest'anno, invece, gli errori sono spalmati su più partite e riguardano tanto Rui Patricio quanto il resto del comparto difensivo.

Dalle palle inattive (gol preso contro Sheriff e Torino), ai buchi difensivi (Smalling su Candreva) o le marcature ‘ sbagliate (Celik su Leao). Tutti segnali allarmanti per Mou, che non ha troppe soluzioni almeno nel pacchetto dei centrali. Ma il problema non è nuovo e arriva già dal finale dello scorso anno. Appena due i clean sheet in trasferta nel 2023: Spezia e Bologna.

