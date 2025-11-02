Allegri e Gasp, specialisti in missione. Modric e Dybala, ciak si gira lo show

Sanno come si fa. Max e Gasp, gli specialisti. A loro, alla loro esperienza e al loro mestiere, alla loro conoscenza delle pieghe del calcio italiano, Milan e Roma si sono affidate in estate per riprendersi il futuro dopo i troppi esperimenti dell'ultima stagione. Quante affinità tra rossoneri e giallorossi, che si affrontano stasera a San Siro davanti a 75mila spettatori, con la Roma che può prendersi la vetta solitaria della classifica superando il Napoli fermato dal Como. Lo scrivono Carlos Passerini e Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Buono per i Friedkin, che con Cardinale condividono la stessa visione di sport e business, proprietà made in Usa tra stadio di proprietà e sostenibilità finanziaria. Nel Milan in mezzo spicca il talento eterno di Modric: la lotta di classe con Dybala sarà la sfida nella sfida. Per la Roma una conferma: nell'anno solare 2025, 8 punti in più del Napoli e 11 dell'Inter.