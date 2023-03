Allarme rosso: la Roma cattiva fa pochi punti e ancor meno gol

Quinta in campionato e con l'ottavo attacco dei tomeo (35 gol segnati, come il Sassuolo, contro i 64 del Napoli) ma prima in una classifica dove sarebbe meglio non esserci: le espulsioni. La Roma, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera, tra giocatori e staff tecnico, ha ricevuto 14 cartellini rossi. Quattro riguardano i calciatori, dieci panchina e dintorni. Il designatore Rocchi, secondo quanto riportato da SportMediaset, sarebbe fortemente irritato da questi comportamenti e per questo motivo l'Associazione Italiana Arbitri starebbe pensando a una dichiarazione pubblica sull'argomento. Non c'è dubbio che la Roma sia nervosa, ma anche il club è molto scontento degli arbitraggi. Lo sarebbe ancora di più se gli arbitri, come categoria, prendessero una posizione ufficiale, tanto più che i comportamenti poco corretti non sono un'esclusiva del gruppo di Mourinho.