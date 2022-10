Allarme Roma: già 4 ko. Segna soltanto Dybala: Zaniolo e Abraham in crisi

Ci sono però molti problemi. Innanzitutto, la Roma perde tanto . Quella col Betis è stata la quarta sconfitta stagionale, un numero troppo elevato su undici gare. E se quelle contro gli spagnoli e l’ Atalanta , entrambe all’Olimpico, sono arrivate dopo due prestazioni convincenti, in altre occasioni come a Udine o con il Ludogorets (ma anche con la Juventus a Torino, dove poi è arrivato un pareggio), la Roma è scomparsa dal campo per larghi tratti. Un difetto di concentrazione su cui sta lavorando Mourinho.

Altro problema: la Roma segna poco, e ad eccezione di Dybala non lo fa con gli attaccanti. I gol in totale sono 15 in 11 partite (10 in 8 giornate di campionato): su più della metà c’è il marchio della Joya, che ha realizzato 6 reti e sfornato 2 assist. Lo score degli altri è deficitario: Abraham è fermo a 2 centri, Pellegrini, Belotti e Shomurodov a 1, Zaniolo ed El Shaarawy sono inchiodati a 0. Troppo pochi per un reparto offensivo che è considerato tra i migliori del campionato.