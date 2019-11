Allarme Mancini, ko muscolare: oggi torna a Trigoria

La brutta notizia stavolta è arrivata dal ritiro della Nazionale: Gianluca Mancini, infatti, si è fermato ieri durante l’allenamento a Coverciano per un problema muscolare e oggi tornerà nella Capitale per sottoporsi agli esami del caso. Quello del difensore, come si legge su Il Corriere della Sera, è il diciottesimo infortunio stagionale, il tredicesimo di natura muscolare. Novità sul il futuro di Francesco Totti: come riporta il settimanale “Chi” l’ex capitano giallorosso aprirà una società, con sede nella Capitale, che avrà infatti una collaborazione diretta con lo Stellar Group di Jonathan Barnett, tra i più importanti agenti sportivi del mondo. Nello scorso week-end, Totti è stato, insieme alla moglie Ilary, a Londra per un viaggio di lavoro, dove ha incontrato David Manasseh, procuratore e co-fondatore della Stellar Group: Francesco, che si dividerà tra Roma e l’Inghilterra, collaborerà con Manasseh nella ricerca di nuovi talenti.