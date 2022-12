Alla Roma dal Qatar bonus da un milione

Il mondiale in Qatar regala alla Roma quasi un milione di euro. Tutti i club che “prestano” i loro giocatori alle varie Nazionali vengono infatti ricompensate con un bonus di 10.000 euro al giorno per ogni giocatore presente nella competizione. La squadra giallorossa, scrive il Corriere della Sera, è quinta in questa speciale classifica con 956.889 euro incassati grazie alla presenza in Qatar di Zalewski, Vina, Rui Patricio e Dybala (arrivato fino alla finale). Al primo posto la Juve che da questo Mondiale incasserà circa 2,7 milioni di euro.