Alla caccia del pokerissimo, manca dal 1964

I giallorossi stasera potrebbero eguagliare un record stabilito in Coppa delle Fiere

Mourinho aveva compiuto un anno appena 3 giorni prima. Era il 29 gennaio 1964 quando la Roma stabilì un record che il portoghese potrebbe eguagliare stare: vincere tutte le prime 5 partite di una stagione europea, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. In Coppa delle Fiere i giallorossi superarono 3-1 e 2-0 l’Herta, 2-1 e 1-0 il Belenenses e quel 29 gennaio, con una doppietta di Schutz e una rete di Sormani, vinsero 3-1 contro uno squadrone, il Colonia di Overath, che al ritorno interruppe la striscia giallorossa con un 4-0, qualificandosi per le semifinali, e a maggio vinse l’edizione inaugurale della Bundesliga. Vincendo in Norvegia contro il Bodø/Glimt, oltre ad eguagliare quel primato, la Roma ne raggiungerebbe anche un altro: 6 vittorie consecutive in Europa a cavallo di 2 stagioni.