Albertini: “Per lo scudetto la Roma è in seconda fascia, non si può nascondere”

L'ex vicepresidente della Figc: "Mi piace come sta operando, perché sta ponendo le basi per costruire una squadra importante"

Il campionato è arrivato ormai ai nastri di partenza, l'attesa è ormai altissima e a destare la curiosità di tanti dirigenti è soprattutto la Roma di Mourinho. I Friedkin hanno alzato ulteriormente l'asticella con Dybala e Wijnaldum insieme a Matic. Delle ambizioni giallorosse ha parlato a 'Il Corriere della Sera' anche Demetrio Albertini, presidente del Settore Tecnico della Figc: "Scudetto? Diciamo che la Roma non si può nascondere ed è in seconda fascia per il successo finale con Milan, Napoli e Atalanta. Mou è uno straordinario catalizzatore di attenzione, ma attorno a lui sta nascendo un bel gruppo".