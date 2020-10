Ag. Zaniolo: “Nicolò? La Roma annuncerà il rinnovo”

“Il giorno che Nicolò rinnoverà con la Roma lo saprete direttamente dalla società“. Claudio Vigorelli, l’agente di Nicolò Zaniolo, è tornato a parlare del futuro del suo assistito, alle prese con il secondo recupero dopo la rottura dei legamenti del ginocchio, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

“Il club sa che cosa ha tra le mani e ci hanno sempre considerato come un progetto importante. Si sono affacciati diversi club con sondaggi, ma abbiamo sempre ritenuto il percorso della Roma il migliore per la sua crescita, a prescindere dalle offerte che sono arrivate. La vecchia proprietà magari aveva bisogno di fare plusvalenze ma Nicolò non ha mai pensato di andarsene dalla Roma. La maglia numero 10? Totti è stato un giocatore immenso, in questo momento non c’è il paragone: solo il tempo ci farà vedere cosa diventerà Zaniolo, che deve solo continuare a crescere“.